Акцент на талию: Лариса Долина в алом платье мидакси и белоснежных сапожках вышла на сцену

Лариса Долина является эстрадной и джазовой певицей. Она давно завоевала любовь публики и может похвастаться большим количеством наград. Певица никогда не скрывала, что борется с лишним весом. Однако она смогла многих удивить, когда этой весной похудела на 20 килограммов. Артистка похвасталась тем, что обновила гардероб и теперь можно носить даже мини-шорты. В свои 65 лет она не боится экспериментировать с образами.

Так недавно Долина предстала на публике в элегантном вечернем платье с открытыми плечами. А на собственном концерте она носила платья с бахромой. 5 мая певица снова вышла на сцену «Крокус Сити Холла». Там прошел концерт, посвященный предстоящему Дню Победы. Знаменитые артисты исполняли военные песни. Лариса Александровна спела знаменитую «Катюшу». Для такого случая она облачилась в алое платье мидакси с пышной юбкой и акцентом на талии в виде пояса. Белые сапоги дополнили ее лук.

«Я в „Крокусе“, иду на сцену. Принимаю участие в концерте, посвященному Дню Победы. Сейчас спою „Катюшу“! Пока», — поделилась звезда.

Публика тепло встретила певицу. Рядом с Долиной стоял военных хор, а танцоры кружились в танце. Зрители в зале подпевали артистке. Многие одарили ее комплиментами. «Красота!!! Потрясающий вид!», «Красавица и гениальная певица!», «Красота невероятная! Вы стимул и пример для многих женщин!», «Костюм и прическа шикарные, красный вам очень идет», «Вы в прекрасной форме! Красавица», — стали писать подписчики.

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