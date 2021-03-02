Красивая была пара: Екатерина Гусева встретилась с Романом Костомаровым

Бывшие партнеры по проекту «Звезды на льду» всегда рады видеть друг друга.

Поклонники ледовых шоу, на которых профессиональные фигуристы выступают в паре с артистами, помнят, что до «Ледникового периода» на Первом канале шел проект «Звезды на льду».

Четырнадцать лет назад в нем принимала участие пара Романа Костомарова и Екатерины Гусевой. Дуэт считался одним из самых сильных, дошел до финала, но покинул проект ни с чем. Пару очень критиковала Татьяна Тарасова.

Несмотря на это, Роман Костомаров и Екатерина Гусева с теплотой вспоминают то время. И сейчас, во время случайных встреч, бывшие партнеры радостно приветствуют друг друга.

Одна из таких произошла совсем недавно. О ней на своей страничке в Instagram рассказал Роман Костомаров.

«Очень рад был встретиться с моей первой партнершей в проекте «Звезды на льду», — написал в Instagram олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Пост он сопроводил совместным селфи с Екатериной Гусевой. Оба на нем выглядят очень счастливыми, что и отметили поклонники знаменитостей.

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«Ой, помню «Ледниковый период». Как ставила Татьяна Анатольевна вам баллы, почему-то что-то ей не нравилось», «Как ее Тарасова давила, за что? Катя танцевала прекрасно!», «Очень нравился ваш дуэт на первом «Ледниковом». Болела за вас. Повторюсь, Роман красавчик, а Катерина необыкновенно талантлива. Болела за Катерину на последних «Танцах со звездами», «Какие красивые люди!» — высказываются в Сети.