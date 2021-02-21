«Мой золотой»: Екатерина Гусева привела своего мужа-бизнесмена на шоу «Танцы со звездами»

Актриса несколько недель танцевала с Евгением Папунаишвили. На этот раз два чувственных танца она исполнила на глазах супруга.

Екатерина Гусева — звезда мюзиклов, а также она регулярно снимается в кино. Девушка обладает эффектной внешностью. Она виртуозно перевоплощается в разных персонажей. В этом году девушка стала участницей шоу «Танцы со звездами». Вместе с партнером Евгением Папунаишвили она дошла до финала. Актриса очаровала не только судей своей пластичностью и красотой, но и зрителей. В последнем выпуске 12 сезона проекта она приготовила две красивых номера.

Зажигательный танец Гусевой в изумрудном платье впечатлил судей. Она быстро двигалась по паркету и никто их судей не заметил ошибок в номере. Актриса показала, что в 44 года готова покорить всех и затмить более молодых коллег. Также актриса на протяжении всего проекта поддерживала своего партнера. Папунаишвили переживал развод с женой. Для него участие в проекте стало отдушиной.

А для второго тура Гусева выбрала пудровое струящееся розовое платье. Она исполнила нежный танец, плавно двигаясь по танцполу и демонстрируя свою пластичность. Порой Евгений обнимал и целовал ее в ею. После номера Андрей Малахов объявил, что в зале сидит муж актрисы — бизнесмен Владимир Абашкин. Он пожал руки партнеру жены.

«Где, мой золотой? Муж, любимый мой. До последнего со мной. Выдержал все», — воскликнула Гусева. «Конечно, два месяца смотреть, как Папунаишвили кружит жену. У вас железные нервы», — заявил Малахов.

«Я много очень потерял за эти два месяца, но благодаря проекту нашел потрясающего друга», — признался Евгений.

К слову, Екатерина смогла вырваться в лидеры проекта. Она получила отличные баллы и стала второй в таблице результатов. Однако впереди зрительское голосование, результаты которого объявят уже после полуночи 21 февраля. Пока на первом месте находится Сергей Лазарев, который смог покорить судей.

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