Волшебный образ: Ани Лорак в нюдовом платье-жакете подчеркнула стройные ноги на «Песне года»

Певица стала одной из участниц фестиваля. Она выбрала необычный образ с эффектом мерцания для выступления.

Ани Лорак никогда не была обделена вниманием мужчин. Украинская исполнительница обладает притягательной внешностью, а ее концертные шоу насыщены спецэффектами, танцами и красочными нарядами.

В этом году она почти не выступала. Из-за пандемии коронавируса многие артисты остались без работы. Девушка вынесла из этого пользу. Все лето она отдыхала в Греции с дочкой Софией. Набравшись сил, звезда снова радует публику выступлениями.

Недавно Лорак посетила вечеринку, которую устроил дома Филипп Киркоров для своей дочки Аллы-Виктории. Малышке исполнилось девять лет. Певица на празднике пообщалась с Сергеем Лазаревым, а ее наследница порезвилась со сверстниками.

А 5 декабря она отправилась на фестиваль «Песня года». Девушка появилась за кулисами «ВТБ Арены» в карамельных брюках, голубой майке и кремовой дубленке.

«Наша новая реальность сегодня. Всем здоровья!» — отметила она.

А вот на сцене Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) уже блеснула в женственном и очень эффектном наряде. Она исполнила свой хит «Твоей любимой». Девушка облачилась в нюдовое платье-жакет с эффектом мерцания и лосины в тон.

При этом артистка зажигательно двигалась на каблуках. Волосы ей завили в волну, а также сделали нежный макияж. Публика пришла в восторг от ее выступления. Певица подчеркнула стройные и длинные ноги необычным нарядом.

Ведущими концерта вновь стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, а участниками мероприятия оказались все «сливки» шоу-бизнеса: София Ротару, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Дава, Валерия, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Зиверт, Лариса Долина и другие известные персоны.

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