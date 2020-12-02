Филипп Киркоров на вечеринке дочери появился в леопардовом костюме за миллион рублей

Филипп Киркоров всегда дорожил семьей: у него подрастает сын Мартин и дочка Алла-Виктория. Малыши с рождения получают все самое лучшее. Артист берет их с собой на гастроли. В этом году певец почти не давал концерты из-за пандемии коронавируса, поэтому смог отдохнуть с наследниками в Греции и Турции, а недавно он также насладился теплом в Дубае. А 1 декабря артист устроил вечеринку для дочки, которой исполнилось девять лет.

Из-за пандемии многие отказываются от праздников, но Киркоров не смог оставить ребенка без застолья, подарков и веселья. Именинница на мероприятии блистала в розовой юбке из фатина и джемпере в тон. Все публично вручали ей презенты. Яна Рудковская подарила имениннице одежду Dior, а Ольга Бузова золотой iPhone. Потом девочка стала веселиться с маленькими гостями: сын Рудковской — Сашей Плющенко, дочкой Ани Лорак — Софией, сыном Сергея Лазарева — Никитой, и дочкой Татьяны Навки — Надеждой.

Филипп Бедросович исполнил свои хиты, участвовал в конкурсах и общался с гостями. Он для праздника облачился в леопардовый спортивный костюм со стразами Philipp Plein. Стоит такой наряд около одного миллиона рублей: худи с принтом — 522 тысячи рублей, а брюки 417 тысяч рублей. Однако недавно артист распродал большую часть гардероба, поэтому балует себя обновками.

«Хочу поблагодарить всех, кто нашел время! действительно всех! Хотелось видеть именно самых-самых близких, родных, с которыми связаны много лет и не так много лет. Ради детей мы рискуем всем, но мы понимаем, что этот вирус никому не страшен, если у нас есть такая защита — наша любовь. Здесь вас немного, но вы самые дорогие нам», — отметил артист.

Кульминацией вечера стал пятиэтажный торт и россыпь конфетти. Дети полакомились сладостями и стали кидаться ленточками, которыми засыпало весь зал.

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