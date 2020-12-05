65-летняя Долина в серебристом платье свободного кроя спела с Орбакайте на «Песне года»

Артистка исполнила главную песню на сцене с коллегами по цеху. Она выбрала смелый образ для праздничного вечера.

Лариса Долина в этом году успела соскучиться по сцене, когда несколько месяцев провела в самоизоляции с семьей. Примечательно, что даже в такое непростое время она продолжала работать. Певица давала онлайн уроки своим студентам.

А осенью она с радостью вернулась к работе. Артистка появилась на нескольких фестивалях, включая «Детскую новую волну», а также сыграла роль в постановке «Суини Тодд — маньяк-цирюльник с Флит-Стрит».

На днях Долина удивила многих, появившись на премии «Виктория» в мини-шортах с пайетками. 65-летняя певица не побоялась показать постройневшую фигуру. А 5 декабря в Москве состоялась «Песня года». Ведущими концерта стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Благодаря соблюдению мер безопасности, удалось собрать немного зрителей в зале, а все участники мероприятия сдали тест на коронавирус.

Долина появилась на сцене в серебристом платье свободного кроя. Наряд позволил ей показать стройные ноги. Образ дополнили туфли на шпильках. Артистка вышла на сцену в компании коллег. Она спела с Филиппом Киркоровым, а также Кристиной Орбакайте, которая прилетела из США, и другими звездами. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Лариса Александровна. Зал встретил ее овациями.

Также гостями фестиваля стали: Дава, Лолита Милявская, Зиверт, Валерия, София Ротару, Валерий Леонтьев, Димаш, Полина Гагарина и другие известные персоны.

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