49-летняя Кристина Орбакайте в силуэтном платье со стразами «зажгла» на концерте «Песня года»

Артистка приехала из США, чтобы принять участие в фестивале. Она сменила два наряда на мероприятии.

Кристина Орбакайте в этом году несколько раз ездила в США. Артистка давно живет на две страны. Летом она отдохнула в Майами с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. А в сентябре певица отвела наследницу в школу в Нью-Йорке.

В декабре она вернулась в Москву, чтобы успеть принять участие в новогодних съемках. Несмотря на пандемию коронавируса, в столице проходят премии и концерты. Чаще всего на мероприятиях нет зрителей, а все участники сдают тест на коронавирус.

Так 5 декабря состоялись съемки концерта «Песня года». В этом году артисты собрались в «ВТБ Арене». На этот раз в зале были зрители, но лишь 25 % от полной заполняемости. Ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Сразу после салона красоты предстала на публике Орбакайте. Девушка исполнила свой хит «Она». Певица предстала на сцене в эффектном силуэтном платье со стразами. Юбка из бахромы позволила ей показать стройные ноги. Женственный лук дополнили ботильоны со шнуровкой. Она пела и танцевала, зажигая на публике.

Затем Кристина вышла на сцену уже в компании Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева и других артистов. Они исполнили главную композицию «Песни года».

На этот раз Орбакайте предстала уже в сверкающем мини-платье и черной тунике с поясом. Изюминкой аутфита стали чулки-ботфорты из кожи. Поклонники тепло встретили певицу. Ее одарили овациями. Многим было сложно поверить, что дочке Аллы Пугачевой уже 49 лет.

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