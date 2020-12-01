«Деток привели»: Ани Лорак в алом жакете встретила Сергея Лазарева на вечеринке

Филипп Киркоров всегда любит все делать с размахом. В этом году из-за пандемии коронавируса большинство мероприятий были отменены, поэтому и сам артист долгое время не собирал дома гостей. А теперь настала очередь его дочки праздновать девятилетие. Певец не смог оставить девочку без праздника. Он встретил ее после школы и отвел на вечеринку.

Киркоров потратился на праздник, заказав декорации, аниматоров, и организовал развлекательную программу для детей и взрослых. Большинство гостей пришли с наследниками. Так Яна Рудковская привела своего сына Сашу Плющенко. При этом дома остался ее младший наследник Арсений, который родился в сентябре. Его она пока не берет на шумные мероприятия. Светская львица сняла себя с хозяином праздника без фильтров. «Какие есть», — заявила она.

Также появилась на празднике Ани Лорак, которая дружит с артистом. Она была облачена в черное силуэтное платье и алый жакет. Певица привела крестницу Киркорова — свою дочку Софию. Девушка встретила на вечеринке Сергея Лазарева, который пришел с сыном Никитой. Они разместились за одним столиком, болтали и веселились.

«Красавица», — восхитился коллегой Сергей. «Снова вместе , снова рядом… с Дивой», — добавил он.

Пока маленький Никита Лазарев танцевал, как и София, родители снимали видео. К ним подошел хозяин вечера и с радостью обнял.

Также пришла на праздник Ольга Бузова, которая дружит с певцом.

«Я вас очень люблю! Спасибо, что деток привели! Я сегодня узким кругом. Смотри, кто с нами. Бузяндра моя! Моя Лорачка! Мой Сережечка! Просто ABBA!» — произнес Филипп Бедросович.

Сын Лазарева давно полюбил танцевать. Певец едва смог запечатлеться с малышом, облаченным в футболку, джемпер и джинсы. Малыш успел подрасти за минувшие месяцы. А вот дочку Анну артист на праздник не привел.

Сморите также: