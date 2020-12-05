«Празднику быть!»: Гагарина в атласном платье с корсетом и шубе покрасовалась на «Песне года»

Артистка с радостью позировала на публике. Она выбрала образ в романтическом стиле для выступления.

Полина Гагарина уже почти свободная девушка. Недавно в СМИ сообщили, что она подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Теперь поклонники уже не надеются, что супруги помирятся. Певица весь год работает на износ. Хоть нельзя давать концерты, она много снимается в различных проектах. свободное время она посвящает дочке Мие и сыну Андрею. С наступлением декабря работы у артистов прибавилось, так как стартовали новогодние съемки.

больше по теме Полина Гагарина в черном платье в пол и длинной шубе появилась в Кремлевском дворце Певица стала лауреатом премии «Виктория». Девушка выбрала женственный образ для появления на публике.

Не зря Полина в ноябре обновила гардероб. Она приобрела множество вечерних нарядов, чтобы радовать взор публики. На днях блондинка посетила премию «Виктория». Она получила награду и блеснула вечернем платье в пол с разрезом. А 5 декабря состоялся фестиваль «Песня года». Как и положено, было собрано 25% зрителей в зале «ВТБ Арены», а все участники мероприятия, включая журналистов, сдали тест на коронавирус.

Гагарина поделилась кадрами, где идет по коридору за кулисами. Девушка облачилась в платье с корсетом и атласной пышной мини-юбкой. Певица дополнила образ туфлями-лодочками на шпильке. Она также накинула на плечи длинную шубу. Локоны и неброский макияж дополнили ее лук.

Позже Полина попозировала для папарацци, играя юбкой, а также поднялась на сцену и исполнила свои хиты.

«Песня года 2020! Празднику быть! И радовать наших любимых зрителей!» — написала она в соцсети.

Поклонники восхитились красотой артистки. «Принцесса наша», «Худая и почти свободная», «Красота неземная», «Платье волшебное», «Такая вы стройняшка», «Я бы с таких шпилек уже свалилась, героиня», «Платье шикарное, очень идет», «Отличный образ! Но я бы рекомендовала босоножки с тонкими пряжками», — прокомментировали фото подписчики.

Ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. также приняли участие в концерте: Филипп Киркоров, Лолита, Валерия, Лариса Долина, София Ротару и другие известные персоны.

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