Жизнь после «Великолепного века»: Феттахоглу подружилась с Джансу Дере и Сельмой Эргеч

За время съемок в турецком сериале «Великолепный век» многие актеры из разряда коллег по творческому цеху перешли в стан друзей. Так, к примеру 36-летняя Мерьем Узерли до сих пор поддерживает связь с Озаном Гювеном (Рустем-паша). В прессе писали о том, что они бы практически неразлучны на площадке. Озану всегда удавалось поднять Мерьем настроение, особенно после многочасовых съемочных дней, когда многие мечтали только об одном: немного передохнуть и уделить время семье.

В итоге Узерли отказалась от участия в последнем сезоне и продюсеры были вынуждены в спешке искать ей замену. Так, «возрастную» Хюррем сыграла 54-летняя Вахиде Гердюм.

Партнерша Халита Эргенча — Нур Феттахоглу — в отличие от Мерьем, снималась до самого последнего эпизода. Актриса и сейчас тесно общается с Джансу Дере (Фирузе хатун), Сельмой Эргеч (Хатидже султан), Селен Озтюрк (Гюльфем хатун) и Фелиз Ахмет (Нигяр калфа).

При том что Джансу Дере появилась в третьем сезоне «Великолепного века» — она сыграла персиянку Фирузе, актриса с легкостью вошла в коллектив и подружилась с другими членами команды. На личной страничке в Instagram Джансу поделилась редким памятным снимком, на котором она позировала с Нур Феттахоглу и Сельмой Эргеч уже вне съемок.

Дере любит путешествовать. Еще одна ее страсть — это фотографии. О личной жизни Джансу практически ничего не известно. Девушка предпочитает не распространяться о том, что касается ее возлюбленных и семьи.