«Браслет на ноге подчеркнул тонкую щиколотку»: Карахан не прогадала с выбором комбинезона в этно-стиле

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише похвалила актрису из турецкого сериала «Великолепный век» за фольклорный аутфит, сделав при этом замечание относительно аксессуаров.

Имидж-стилист Надин Мише прокомментировала один из летних луков актрисы из турецкого сериала «Великолепный век». 34-летняя Пелин Карахан, как считает модный эксперт, не прогадала с выбором фольклорного наряда актуального василькового оттенка. При этом стилист указала на модный недочет в образе партнерши Бурака Озчивита, раскритиковав Пелин за выбор босоножек.

По словам Мише, актриса из «Великолепного века» примерила уместный и гармоничный наряд для морского побережья. Комбинезон девушки показался нашему эксперту не только модным, но и интересным за счет необычных мотивов в принте и этно-стилистике. Надин уточнил, что такой костюм наилучшим образом подчеркнул стройную фигуру Пелин и ее длинные ноги.

«Пелин выбрала уместный гармоничный образ для морского побережья! Такой интересный комбинезон с мотивами этно-стилистики подходит нашей героине по типу фигуры. Актрисе удалось сделать правильный акцент на талии и длинных ножках. Также летний лук девушки дополнила небрежная укладка. Прическа сочетается с фактурными серьгами-кольцами из желтого металла в оттенок пшеничных локонов актрисы», — добавила имидж-стилист.

«Хочу похвалить Пелин за красивый браслет на ноге, который подчеркивает ее тонкую щиколотку. При этом не смогу обойтись и без замечания. Обратите внимание на босоножки актрисы — ощущается их диссонанс с образом. Здесь хотелось бы пояснить, что выбранная нашей героиней обувь сделана из современных материалов, в частности из пластика. Использован достаточно жесткий каблук. Тут совершенно иная стилистика — ближе к урбанизму. В то время, как лук Пелин изначально можно было охарактеризовать как нежный, естественный и немного фольклорный. Как исправить ошибку?! Заменить эту обувь на босоножки из натуральных материалов с жгутами или веревками. Также подошли бы тканевые туфельки ягодного оттенка», — добавила Мише.

Справка Teleprogramma.pro

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Помогает клиентам выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий. Обучает профессиональному макияжу на каждый день.