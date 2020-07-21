Сама естественность: жена Бурака Озчивита поделилась честным селфи без прикрас

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Фахрийе Эвджен могла получить главную женскую роль в турецком сериале «Великолепный век». Девушка уже прошла кастинг и собиралась подписать контракт на участие в историческом проекте. Однако в последний момент продюсеры изменили свое решение, отдав предпочтение другой актрисе — Мерьем Узерли. Позже в одном из своих интервью возлюбленная Бурака Озчивита призналась, что она нисколько не расстроилась из-за всего произошедшего. И даже наоборот. Девушка переживала, что ее поклонники будут воспринимать ее только в одном амплуа — актрисы, получающей роли исключительно в исторических лентах.

А вот избранник Фахрийе сыграл в «Великолепном веке» роль Малкочоглу Бали-бея. Озчивит и сейчас продолжает активно сниматься в сериалах, преимущественно исторического плана. На одном из таких проектов Бурак и познакомился с будущей супругой. Они получили главные роли в сериале «Королек — птичка певчая». Позже экранный роман пары нашел свое отражение и в реальной жизни. Влюбленные поженились, а в апреле 2019 года у них родился первенец — сын Каран.

В своем Instagram Фахрийе Эвджен поделилась свежим отпускным снимком, представ перед объективом фотокамеры без макияжа. Актриса поддержала тренд на естественность, опубликовав в микроблоге честное селфи без прикрас. К слову, в пользу натуральной красоты также выступали: Нур Феттахоглу, Пелин Карахан, Бергюзар Корель, Мерве Болугур, Бурджу Озберк и многие другие турецкие актрисы, которые показывали свои фото, позировав без макияжа.