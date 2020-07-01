Эффект многослойности: Бурджу Озберк облачилась в модный гороховый сарафан из шифона

30-летняя Бурджу Озберк в турецком сериале «Великолепный век» исполнила роль дочери Хатидже султан и Ибрагима паши (Приближенного султана Сулеймана. — Прим. ред.). По задумке сценаристов, между героиней актрисы и персонажем Араса Булута Ийнемли, перевоплотившегося в шехзаде Баязида, должно было вспыхнуть ответное чувство, вызванное запретной любовью. Примечательно, что Бурджу появляется только в четвертом сезоне ленты. После чего продюсеры выводят ее героиню из «игры», придумывая ход с трагической кончиной Хуриджихан от рук одной из наложниц. Эта роль принесла Озберк не только любовь и признание поклонников, но и помогла привлечь к себе внимание режиссеров. Помимо того, что Бурджу снимается в кино, она также принимает участие и в различных рекламных компаниях. Ко всему прочему, девушка в качестве манекенщицы появлялась и на модных дефиле.

Озберк с легкостью нашла общий язык со своим партнером и экранным возлюбленным Арасом Булутом Ийнемли. Актеры много времени проводили вместе на съемочной площадке, изображая ответную страсть и любовь.

Проявляя интерес к миру высокой моды, Бурджу старается следить за всеми трендами. Так, актриса из «Великолепного века» обновила свой гардероб актуальным сарафаном с открытой спиной и многослойной юбкой. Партнерша Араса Булута Ийнемли отдала предпочтение шифоновой ткани и трендовому гороховому принту. О моде на этот классический рисунок говорила еще соведущая Александра Васильева — Эвелина Хромченко. Снимок, которым знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram, был сделан в движении. Таким образом, Бурджу сделала акцент на струящейся ткани и пышной юбке летнего наряда.