«Это такое чудо»: жена Халита Эргенча поделилась редким селфи, запечатлев ручку четырехмесячного сына

В марте стало известно о том, что 37-летняя Бергюзар Корель во второй раз стала мамой. Актриса сыграла одну из второстепенных ролей в турецком сериала «Великолепный век». Тогда как ее муж — Халит Эргенч получил главную. Он предстал в образе султана Сулеймана.

В одном из своих интервью актер признался, что его возлюбленная остро реагировала на те сцены, в которых он изображал страсть к Мерьем Узерли (Хюррем султан). А один из поцелуев Халита с его партнершей на съемочной площадке довел Корель до слез. Настолько правдоподобно выглядела эта сцена со стороны.

Но, несмотря на все сложности, супругам все-таки удалось восстановить прежнюю гармонию. Да и сама Мерьем убеждала репортеров в том, что она не испытывала никаких чувств к Халиту, кроме дружеской симпатии.

По окончании съемок в «Великолепном веке» супруг Бергюзар Корель сконцентрировался на семье. На тот момент у пары подрастал сын Али, в феврале ему исполнилось десять лет. А в марте актриса во второй раз стала мамой. Она подарила Эргенчу еще одного наследника — сына Хана.

В Instagram Бергюзар поделилась свежими селфи, запечатлев в кадре крохотную ручку четырехмесячного сынишки. Примечательно, что возлюбленная актера из «Великолепного века» не спешит представлять малыша широкой публике.