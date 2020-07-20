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«Это такое чудо»: жена Халита Эргенча поделилась редким селфи, запечатлев ручку четырехмесячного сына

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» не спешит представлять малыша широкой публике.

«Это такое чудо»: жена Халита Эргенча поделилась редким селфи, запечатлев ручку четырехмесячного сына
Бергюзар Корель и Халит Эргенч (Фото: Instagram.com/berguzarkorel)

В марте стало известно о том, что 37-летняя Бергюзар Корель во второй раз стала мамой. Актриса сыграла одну из второстепенных ролей в турецком сериала «Великолепный век». Тогда как ее муж — Халит Эргенч получил главную. Он предстал в образе султана Сулеймана.

В одном из своих интервью актер признался, что его возлюбленная остро реагировала на те сцены, в которых он изображал страсть к Мерьем Узерли (Хюррем султан). А один из поцелуев Халита с его партнершей на съемочной площадке довел Корель до слез. Настолько правдоподобно выглядела эта сцена со стороны.

Актриса Бергюзар Корель
Бергюзар Корель подарила Халиту Эргенчу еще одного сына, малышу всего четыре месяца (Фото: Instagram.com/berguzarkorel)

Но, несмотря на все сложности, супругам все-таки удалось восстановить прежнюю гармонию. Да и сама Мерьем убеждала репортеров в том, что она не испытывала никаких чувств к Халиту, кроме дружеской симпатии.

По окончании съемок в «Великолепном веке» супруг Бергюзар Корель сконцентрировался на семье. На тот момент у пары подрастал сын Али, в феврале ему исполнилось десять лет. А в марте актриса во второй раз стала мамой. Она подарила Эргенчу еще одного наследника — сына Хана.

Актриса Бергюзар Корель
Актриса не спешит показывать сынишку широкой публики, на селфи Бергюзар запечатлела только крохотную ручку младенца (Фото: Instagram.com/berguzarkorel)

В Instagram Бергюзар поделилась свежими селфи, запечатлев в кадре крохотную ручку четырехмесячного сынишки. Примечательно, что возлюбленная актера из «Великолепного века» не спешит представлять малыша широкой публике.

«Да, я родила двоих детей (сыновья Бергюзар появились с разницей в десять лет. — Прим. ред.). На тот момент у меня было только одно желание, чтобы все прошло естественно! Помню, как ощущала это чудо внутри себя. С волнением и любовью ожидала их появление. И этот малыш выбрал меня (младший сын). Тогда я нуждалась только в поддержке, молитве и вере. Ведь это такое чудо», — отметила актриса.

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