«Выглядит дерзко, как и его отец»: жена Бурака Озчивита поделилась редким фото с подросшим сыном

В апреле 2019 года актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» впервые стала мамой. Она подарила долгожданного сына своему избраннику Бураку Озчивиту. Супруги поженились летом 2017 года, а спустя два года, у них появился общий ребенок. Фахрийе Эвджен крайне редко делится в Instagram свежими снимками годовалого Карана. Первые фото сынишки актриса разместила, когда ему исполнилось восемь месяцев. Позже в мае 2020 года возлюбленная Бурака порадовала поклонников свежим фотоотчетом, отметив, что их с Озчивитом малыш успел отметить важную дату — первый день рождения.

По прошествии двух месяцев, Эвджен опубликовала в микроблоге очередное селфи с подросшим сыном. Фахрийе не скрывает, что считает мужа своей главной любовью, а сына — маленьким принцем. От своей звездной мамы Каран унаследовал карий оттенок глаз. Ко всему прочему, у крохи волнистые волосы.

«Выглядит также дерзко, как и его отец!!» — отметила Фахрийе, поделившись редким снимком с малышом.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на инсайдеры, возлюбленная Бурака Озчивита должна была сыграть главную женскую роль в турецком сериале «Великолепный век». Эвджен уже практически подписала контакт на участие в проекте, однако в последний момент продюсеры заменили ее на Мерьем Узерли.

Сама Фахрийе подметила, что она нисколько не расстроилась из-за произошедшего. И даже наоборот, актриса уточнила, что ей меньше всего хотелось бы участвовать в исторических лентах. Так как она боится, что ее поклонники будут воспринимать ее только в этом амплуа.