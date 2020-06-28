Акцент на ноги: Пелин Карахан в цветочной мини-юбке предстала в своей гардеробной 

35-летняя Пелин Карахан вместе с мужем Бедри Гюнтаем и двумя детьми обосновалась в частном доме. Также, к слову, поступила и Нур Феттахоглу, сыгравшая в турецком сериале «Великолепный век» роль наложницы султана Сулеймана — Махидевран. Актриса живет за городом в собственном особняке с садовым участком и бассейном.

Пелин также обстроилась в коттедже. У девушки есть своя терраса с живыми цветами и деревьями в кадках, а также небольшой сад с газоном. Своим любимым местом Карахан называет столовую. Именно там она с семьей отмечает все важные даты и праздники, собираясь с гостями за большим столом. Ко всему прочему, у актрисы из «Великолепного века» есть и гардеробная с высокими и вместительными шкафами. Так, на личной страничке в Instagram возлюбленная Бедри Гюнтая поделилась свежими снимками, позировав на фоне стеллажей. Знаменитость устроила импровизированную фотосессию, подчеркнув длину ног цветочной мини-юбкой и розовыми босоножками на устойчивом каблуке.

После съемок в «Великолепном веке» Пелин Карахан сосредоточилась на своей семье. Вместе с мужем она воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. Первенец актрисы приходится ровесником дочери Мерьем Узерли. Партнерша Халита Эргенча сама растит маленькую Лару без помощи и поддержки ее отца.

Несмотря на то, что Пелин редко снимается в сериалах, она не отказывается от рекламных проектов. Напомним, что в турецком сериале «Великолепный век» актрисы сыграла роль дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах.