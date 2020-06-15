Леди в алом: Феттахоглу облачилась в платье с воланами и разрезом до середины бедра

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» подобрала к вечернему образу аксессуары в виде ожерелья и перстня.

39-летняя актриса Нур Феттахоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль наложницы султана Сулеймана и матери его старшего шехзаде Мустафы. Героиня — Махидевран султан — на протяжении всех сезонов ленты находилась в конфронтации с Хюррем. Однако в жизни Нур неплохо поладила с Мерьем Узерли и разногласия существовали между ними только на площадке и исключительно в соответствии со сценарием.

Ко всему прочему, Феттахоглу до сих пор поддерживает отношения с Небахат Чехре (Валиде султан). В марте именитой турецкой актрисе исполнилось 76 лет. Партнерша Халита Эргенча также общается с Фелиз Ахмет (Нигяр калфа) и Селен Озтюрк (Гюльфем султан).

На личной страничке в Instagram Нур поделилась снимком из личного архива. Перед объективом фотокамеры актриса из «Великолепного века» предстала в алом платье с воланами и разрезом до середины бедра. Феттахоглу не только сделала акцент на талии, но и подчеркнула фигуру. Свой вечерний аутфит партнерша Халита Эргенча дополнила аксессуарами в виде ожерелья и перстня.

Напомним, что вместе с мужем, бизнесменом Левентом Везироглу, актриса воспитывает четырехлетнюю дочку Элису Гюзин. Наследницей обзавелась и Мерьем Узерли. Ее Лара на два года старше дочери Нур Феттахоглу.