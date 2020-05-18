«Так шикарно выглядите»: Наташа Королева в неоновом дождевике отметилась на природе

Наташа Королева счастлива в браке с танцором Сергеем Глушко, также известным под псевдонимом Тарзан. Сыну супругов Архипу в этом году исполнилось 18 лет. Многие называют его завидным женихом. Исполнительница хита «Маленькая страна» в свои 46 лет по-прежнему может похвастаться моложавым видом. Артистка известна своей любовью к ярким нарядам. Вот уже почти два месяца она находится в самоизоляции, но это не мешает ей гулять на природе.

Королева на днях сходила за овощами к Владимиру Винокуру, который живет с ней по соседству. Их дома расположены в деревне Крекшино. Тогда певица отметилась в неоновой толстовке. Похоже, что этот цвет пришелся по душе звезде. Очередную вылазку на природу певица совершила в облегающем черном платье с неоновыми вставками и в прозрачном дождевике с неоновой оторочкой. Волосы, уложенные в легкие кудри, и нюдовый макияж освежили весенний look.

Стоит отметить, что в дождевике некоторое время назад также предстала Алла Пугачева, а внуки Валентина Юдашкина гуляли в таких же непромокаемых плащах. Поклонникам пришелся по вкусу образ Наташи. Многие одарили певицу комплиментами.

«Вы на этом фото и есть сама весна», «Хорошенькая такая», «Зелененька, и в дождевике», «Ух, какая красотка», «Так шикарно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.