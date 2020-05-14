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Звездный гость

Наташа Королева вслед за Кристиной Асмус пожаловалась на лишний вес

Звезда набрала килограммы во время самоизоляции.

Наташа Королева вслед за Кристиной Асмус пожаловалась на лишний вес
Наташа Королева. Фото Global look press.

Излишне пышными формами во время самоизоляции стали обладать многие россияне. И только настоящие труженики и люди с железной волей вроде Тины Канделаки могут похвастаться прежней фигурой. Что говорить – холодильник рядом, а подвижностей минимум, причина понятна.

На лишний вес недавно пожаловалась Кристина Асмус. В эфире «Вечернего Урганта» она с трудом присела на диван и закинула ногу на ногу – купленный до эпидемии костюм оказался слишком облегающим. Напомним, в настоящий момент девушка живет с мужем Гариком Харламовым за городом и запись программы на Первом канале стала ее единственным выездом за два месяца домашнего «заточения».

Не миновала «беда» и Наташу Королеву, которая редко отказывала себе в маленьких кулинарных радостях, а недавно отметила День абрикосового варенья с мужем Тарзаном. Пара с удовольствием отведала калорийный тортик.

И вот наступил час расплаты – прямо перед фотосессией для обложки глянцевого журнала певица поняла, что ее талия стала гораздо шире. Цифры на весах откровенно не радовали – плюс 4 кг. В итоге Наташе ничего не оставалось делать, как утянуться в корсет ради эффектного снимка.

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