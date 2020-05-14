Наташа Королева вслед за Кристиной Асмус пожаловалась на лишний вес

Излишне пышными формами во время самоизоляции стали обладать многие россияне. И только настоящие труженики и люди с железной волей вроде Тины Канделаки могут похвастаться прежней фигурой. Что говорить – холодильник рядом, а подвижностей минимум, причина понятна.

больше по теме «Жесть!»: Яна Рудковская примерила туфли на шпильке с облегающими легинсами Евгений Плющенко не стал отставать от благоверной и тоже преобразился.

На лишний вес недавно пожаловалась Кристина Асмус. В эфире «Вечернего Урганта» она с трудом присела на диван и закинула ногу на ногу – купленный до эпидемии костюм оказался слишком облегающим. Напомним, в настоящий момент девушка живет с мужем Гариком Харламовым за городом и запись программы на Первом канале стала ее единственным выездом за два месяца домашнего «заточения».

Не миновала «беда» и Наташу Королеву, которая редко отказывала себе в маленьких кулинарных радостях, а недавно отметила День абрикосового варенья с мужем Тарзаном. Пара с удовольствием отведала калорийный тортик.

И вот наступил час расплаты – прямо перед фотосессией для обложки глянцевого журнала певица поняла, что ее талия стала гораздо шире. Цифры на весах откровенно не радовали – плюс 4 кг. В итоге Наташе ничего не оставалось делать, как утянуться в корсет ради эффектного снимка.