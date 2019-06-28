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Летний дождь: Пугачева встретила непогоду в ярком дождевике

Пока Максим Галкин отдыхает на европейском курорте, Примадонна цитирует Франсуазу Саган.

Летний дождь: Пугачева встретила непогоду в ярком дождевике
Алла Пугачева. Фото: globallookpress

На смену аномальной жаре в Москве пришли сильные ливни. Подмосковные дома звезд также оказались под дождем. Пока Анита Цой борется с наводнением в особняке, Алла Пугачева наслаждается погодой в замке, который расположен в деревне Грязь.

Певица нечасто публикует снимки в Instagram. На этот раз Примадонна надела ярко-желтый дождевик, который стильно сочетается с остальной черной одеждой. Алла Пугачева выбрала спортивный образ и добавила к нему кепку.

«Немного солнца в холодной воде», – подписала снимок Алла Пугачева. Хештегом она намекнула на одноименный роман Франсуазы Саган. Произведение французской писательницы рассказывает об известном человеке, который чувствует себя одиноким даже рядом с близким человеком. Впрочем, фразу можно интерпретировать и как появление солнечной Примадонны средь пасмурной погоды.

В настоящее время Максим Галкин покинул супругу и отправился на средиземноморский курорт. Подписчики пытались угадать, где отдыхает юморист. Супруг Примадонны намекнул, что оказался на элитном курорте в Сардинии.

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Летний дождь: Пугачева встретила непогоду в ярком дождевике
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