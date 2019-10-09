Звездный стиль

Внуки Юдашкина погуляли по Диснейленду в лимонных дождевиках

Дочь модельера провела целый день с наследниками в детском парке развлечений.

Внуки Юдашкина погуляли по Диснейленду в лимонных дождевиках
Галина Юдашкина с младшим сыном. фото: instagram.com/gyudashkina/

Галина Юдашкина со своей семьей в конце лета уехала в Китай. Она позже призналась, что там ей предложили хорошую работу. Жизнь в Гонконге понравилась наследнице модельера. Она перестала краситься, когда выходит на улицу, а ее дети уже учат китайский язык. Девушка с легкостью пристроила малышей в садик. Напомним, что младшему внуку Валентина Юдашкина Аркадию годик, а Анатолию три года.

На днях у Галины появилось свободное время. Она вместе с мужем Петром Максаковым решила сводить наследников в Диснейленд, который уже украсили к предстоящему празднику — Хэллоуину. Для прогулки малышей Юдашкина нарядила в черные шорты и футболки в тон, а поверх мальчики надели дождевики лимонного цвета. Сама дочь модельера предпочла облачиться в шорты и футболку, а ее муж выбрал джинсы и рубашку в тон.

«Классный день с детьми в Диснейленде. Толин и Аркашин первый раз», — написала она.

Один из кадров супруги прислали Валентину Юдашкину. «Мои любимые», — подписал он снимок.

Некоторые поклонники восхитились не только стильными малышами, но и молодыми родителями, которые делают все, чтобы их наследники были счастливы. «Такая семья хорошая, счастья», «Вы все прекрасные, но больше всего люблю вашего Аркашеньку!», «Какие клевые», «Ваш младший внук-просто ваша маленькая копия!», «Стиляги», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в этом сезоне многие звезды облачаются в дождевики. Алла Пугачева тоже для прогулки выбрала желтый дождевик, а вот Екатерина Стриженова предпочла розовый, когда пошла за грибами в лес.

А вам нравится эта семья?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

внуки Валентина ЮдашкинГалина ЮдашкинаЗвездный стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Внуки Юдашкина погуляли по Диснейленду в лимонных дождевиках
Интересно?
Поделись с друзьями: