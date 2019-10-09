Внуки Юдашкина погуляли по Диснейленду в лимонных дождевиках

Галина Юдашкина со своей семьей в конце лета уехала в Китай. Она позже призналась, что там ей предложили хорошую работу. Жизнь в Гонконге понравилась наследнице модельера. Она перестала краситься, когда выходит на улицу, а ее дети уже учат китайский язык. Девушка с легкостью пристроила малышей в садик. Напомним, что младшему внуку Валентина Юдашкина Аркадию годик, а Анатолию три года.

На днях у Галины появилось свободное время. Она вместе с мужем Петром Максаковым решила сводить наследников в Диснейленд, который уже украсили к предстоящему празднику — Хэллоуину. Для прогулки малышей Юдашкина нарядила в черные шорты и футболки в тон, а поверх мальчики надели дождевики лимонного цвета. Сама дочь модельера предпочла облачиться в шорты и футболку, а ее муж выбрал джинсы и рубашку в тон.

«Классный день с детьми в Диснейленде. Толин и Аркашин первый раз», — написала она.

Один из кадров супруги прислали Валентину Юдашкину. «Мои любимые», — подписал он снимок.

Некоторые поклонники восхитились не только стильными малышами, но и молодыми родителями, которые делают все, чтобы их наследники были счастливы. «Такая семья хорошая, счастья», «Вы все прекрасные, но больше всего люблю вашего Аркашеньку!», «Какие клевые», «Ваш младший внук-просто ваша маленькая копия!», «Стиляги», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в этом сезоне многие звезды облачаются в дождевики. Алла Пугачева тоже для прогулки выбрала желтый дождевик, а вот Екатерина Стриженова предпочла розовый, когда пошла за грибами в лес.

А вам нравится эта семья?