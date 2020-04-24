«Трудная задача»: Наташа Королева рассказала, как воспитать сына, «о котором напишет Forbes»

Наташа Королева с высоты своего опыта рассказала, как воспитать сына, о котором напишет Forbes. Напомним, сама 46-летняя артистка родила от Сергея Глушко наследника Архипа. Пока что молодой человек на страницы американского издания не попал, однако активно развивается карьерно: юноша пошел по стопам творческих родителей и начал выпускать песни. Все хорошо у Архипа и в личной жизни: не так давно он вновь сошелся с Марией Слугиной.

Королева подмечает: воспитать по-настоящему успешного мужчину — задача не из легких. Однако понимание, как это сделать, у нее все же есть.

«Как воспитать сына, о котором напишут в «Форбс»! Трудная задача, но выполнимая! Личный пример ма и па, родителям вкладываться в образование, а не в его мажорство и мотовство; ограничить карманные деньги, мотивировать желания, спорт, мужская аскеза», — перечислила она необходимые, по ее мнению, пункты.

Королева также подчеркнула: важнее же всего, чтобы мальчик был счастлив и понимал, что он несет ответственность за свою семью. Немалое значение в жизни успешного мужчины играет и женщина, которую он выберет, – она должна быть «берегиней». Со своей стороны Наталья и Сергей стараются подавать Архипу достойный личный пример.

В свою очередь, поклонники семьи похвалили Архипа. «Наташа, у вас очень хороший сынок. То, что он у вас такой скромный и воспитанный, — это ваша с Сергеем заслуга! Вы молодцы!» — высказались они.