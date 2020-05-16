«Помидорок захотелось»: Королева показала, как ходит в гости к Винокуру в период самоизоляции

Звезды шоу-бизнеса, как и многие другие жители страны, сейчас находятся в самоизоляции. Любые выходы в свет, встречи и мероприятия сократились до самого минимума. Но знаменитая певица Наташа Королева нашла со своими дружелюбными соседями по поселку выход: они регулярно ходят друг к другу «в гости», чтобы проявить внимание и заботу.

Певица показала, как сходила проведать Владимира Винокура. Вооружившись защитной маской и хорошим настроением, звезда понесла артисту корзинку с гостинцами.

«Просто оставляем корзинки с разными вкусняшками за воротами, и потом просто сосед забирает» — объяснила Королева. И заметила соседа: «Вон, меня уже Владимир Натанович поджидает! Это я, желтая шапочка, пирожки принесла» — окликнула Винокура Королева.

Он в свою очередь передал Королевой банку с солеными помидорами. И с сожалением отметил, что нельзя открыть ворота, обняться и пообщаться по старинке. Королева поблагодарила соседа за помидорки и отметила, что они у него – самые вкусные. Подписчики порадовались дружелюбию звезд.