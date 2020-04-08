«Папа может»: муж Орбакайте побаловал домашних цыпленком табака с картофелем

Зять Примадонны отечественного шоу-бизнеса на карантине оттачивает свое кулинарное мастерство. Так, Михаил Земцов побаловал домашних своим фирменным блюдом. На ужин возлюбленный 48-летней Кристины Орбакайте приготовил цыпленка табака с запеченным в духовке картофелем. Особое внимание глава семейства уделил приправам для того, чтобы блюдо получилось сочным и вкусным. Избранник поп-исполнительницы не скрывает: ему нравится готовить. 8-летняя внучка Алла Борисовны во всем помогает папе. На кухне Клава выступает в роли «младшего поваренка». Девочке нравится наблюдать за процессом готовки.

На завтрак Земцов обычно подает яичницу с сыром и томатами. В меню также входит авокадо для Кристины и творожные сырки для Клавдии.

«Папа может!» — отметила певица, похвалив мужа за кулинарный талант.

Напомним, что старшие дети Кристины Орбакайте также придерживаются правил самоизоляции. 28-летний Никита Пресняков вместе с Аленой Красновой поселился на бывшей даче именитой бабушки. Солист группы Multiverse увез жену за город на Истру. А 21-летний Дени Байсаров на карантине решил сменить имидж. Так, юноша побрил голову налысо, избавившись от белокурых локонов.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Примадонна отечественного шоу-бизнеса вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь. На домашней изоляции Алла Борисовна следит за тем, чтобы ее наследники не пренебрегали учебой. Дети певицы учат французский в режиме онлайн по видеосвязи с гувернером.