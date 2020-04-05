Дачная изоляции: невестка Орбакайте сыграла в бадминтон с внуком Пугачевой

23-летняя Алена Краснова в Stories подметила, что не оставила мужу никаких шансов на победу.

Из-за пандемии коронавируса 28-летний Никита Пресняков вывез супругу за город. Вместе с Аленой Красновой солист группы Multiverse наслаждается апрельскими каникулами на Истре. В одном из интервью Примадонна отечественного шоу-бизнеса говорила о том, что за ее особняком присматривает старший внук. Сама Алла Борисовна вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Присматривать за бывшей дачей 70-летней Пугачевой мужу помогает невестка Орбакайте. Так, после зимы Алена навела порядок на придомовом участке. Модель «вооружилась» секатором для того, чтобы обрезать веточки кустарников.

Кроме того, Краснова каждый вечер выходит на пробежку, дождавшись того времени, когда жители их дачного поселка разбредутся по домам. Таким образом, девушка старается не контактировать с посторонними на карантине.

Находясь на дачной изоляции, Алена то и дело придумывает для себя и мужа новое занятие. Один из уикендов невестка Орбакайте посвятила игре в бадминтон на свежем воздухе. Компанию возлюбленной составил Никита Пресняков. Модель подметила, что не оставила мужу никаких шансов обыграть ее.