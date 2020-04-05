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Дачная изоляции: невестка Орбакайте сыграла в бадминтон с внуком Пугачевой

23-летняя Алена Краснова в Stories подметила, что не оставила мужу никаких шансов на победу.

Дачная изоляции: невестка Орбакайте сыграла в бадминтон с внуком Пугачевой
Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Globallookpress.com)

Из-за пандемии коронавируса 28-летний Никита Пресняков вывез супругу за город. Вместе с Аленой Красновой солист группы Multiverse наслаждается апрельскими каникулами на Истре. В одном из интервью Примадонна отечественного шоу-бизнеса говорила о том, что за ее особняком присматривает старший внук. Сама Алла Борисовна вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Присматривать за бывшей дачей 70-летней Пугачевой мужу помогает невестка Орбакайте. Так, после зимы Алена навела порядок на придомовом участке. Модель «вооружилась» секатором для того, чтобы обрезать веточки кустарников.

Модель Алена Краснова
Алена Краснова сыграла в бадминтон с Никитой Пресняковым (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Кроме того, Краснова каждый вечер выходит на пробежку, дождавшись того времени, когда жители их дачного поселка разбредутся по домам. Таким образом, девушка старается не контактировать с посторонними на карантине.

Находясь на дачной изоляции, Алена то и дело придумывает для себя и мужа новое занятие. Один из уикендов невестка Орбакайте посвятила игре в бадминтон на свежем воздухе. Компанию возлюбленной составил Никита Пресняков. Модель подметила, что не оставила мужу никаких шансов обыграть ее.

«Я победила!!» — похвасталась своими достижениями Алена.

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