Моменты счастья: Орбакайте показала редкий кадр мужа с новорожденной Клавой на руках

В Instagram 48-летняя Кристина Орбакайте поделилась редким архивным снимком. Примечательно, что этот памятный кадр был ранее опубликован на одной из фан-страничек певицы. Поп-исполнительница не оставила без внимания фото, на котором Михаил Земцов держит на руках новорожденную Клаву.

Еще 30 марта внучке примадонны отечественного шоу-бизнеса исполнилось восемь лет. Наследница Кристины увлекается балетом и учит испанский язык. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, девочка близко дружит с детьми Аллы Борисовны — шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Ко всему прочему, Клава очень привязана к старшему брату — 21-летнему Дени Байсарову.

В одном из интервью Орбакайте призналась, что у них с дочкой есть договоренность. Если им не удается прийти к согласию в обсуждении волнующих тем, они переключают внимание на какие-то другие аспекты, не доводя все до ссоры и открытой конфронтации. Позже, когда накал страстей немного стихает, Кристина с Клавой могут в спокойной обстановке обсудить существующие проблемы, сохраняя мир в семье.

Из всех детей под опекой Орбакайте остается только ее младшая наследница. Старшие дети — 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров — живут самостоятельно. Так, солист группы Multiverse обзавелся собственной семьей. Внук Алла Борисовны женился на модели Алене Красновой. Прошлым летом пара отметила двухлетие совместной жизни.