Мамина модница: Лиза Галкина ходит по дому в трендовых брюках с лампасами

Шестилетняя дочка Примадонны не раз демонстрировала на подиуме наряды от Галины Юдашкиной.

На личной страничке в Instagram Алла Пугачева поделилась свежим видеороликом, запечатлев, как ее шестилетний сын Гарри на карантине занимается французским по видео-связи с гувернером. Наследник Примадонны отечественного шоу-бизнеса даже в условиях домашней изоляции не пренебрегает учебой, как впрочем и дочка Татьяны Навки. Пятилетняя Надя Пескова учит сразу три языка: французский, как дети шоумена Максима Галкина, китайский, как сын Ксении Собчак, и английский.

Пока Алла Борисовна снимала на камеру смартфона, как Гарри занимается французским, о своем присутствие в комнате напомнила и дочка певицы. Примадонна показала, в каком наряде Лиза ходит по дому.

В кадре шестилетняя малышка предстала в повседневном костюме стиля Casual. Наследница Галкина примерила белую кофту с декоративным бантом и трендовые серые брюки с лампасами.

К слову, дочка Аллы Пугачевой не раз принимала участие в модных показах Галины Юдашкиной. Девочке нравится демонстрировать на подиуме как наряды от-кутюр, так и базовую одежду.

Ко всему прочему, Примадонна не возражает против того, что Лиза устраивает дома импровизированные дефиле. Дочка певицы примеряет мамины шляпки и другие модные аксессуары.