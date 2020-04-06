«Больше нас не пугай!»: Винокур эмоционально отреагировал на выздоровление Лещенко

6 апреля стало известно, что певец вылечился и может покинуть больницу.

Юморист Владимир Винокур от души порадовался новости о том, что его давний друг Лев Лещенко выписался из больницы. Напомним, две недели советский эстрадный певец и его жена Ирина находились на лечении в больнице Коммунарки: у них подтвердился коронавирус. Но 6 апреля стало известно, что последние анализы пары «чистые», и супруги могут отправляться домой.

«Лев — ура! Свобода! С выпиской! Ирочку целуй! Больше нас не пугай! Будь здоров! Живи долго!» — написал Винокур эмоциональный пост.

Напомним, с первых дней, когда только поступили новости о госпитализации, Владимир Натанович поддерживал Льва Валерьяновича всеми силами и желал ему здоровья. Также он активно делился с прессой подробностями состояния своего друга.

Добавим, что, по официальным данным на 6 апреля, в России зафиксировано 6343 случая заболевания коронавирусом. При этом 406 человек уже выздоровели (скоро и Лещенко пополнит эту статистику), но есть и 47 летальных исходов.