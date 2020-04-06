«Нет никакого коронавируса»: Лев Лещенко готовится к выписке из больницы

78-летний Лев Лещенко уже две недели находится на лечении в клинике Коммунарки. Кумир миллионов был госпитализирован с подозрением на коронавирус, и, к ужасу многих, диагноз был подтвержден лабораторно. Во время лечения музыканту было настолько плохо, что его переводили в реанимацию – отек легких угрожал жизни легенде эстрады. Но теперь хворь отступила, и наконец пришли хорошие новости – певца готовят к выписке.

«У нас с женой Ириной последние анализы отрицательные, нет никакого коронавируса, — сообщил Лещенко в интервью сайту КП.ru.

На вопрос, что же все-таки у Льва Валериановича было, певец затруднился ответить.

«Было серьезное воспаление легких вирусного происхождения. Я узнал, что сейчас гуляет 5 или 6 типов вирусов, не обязательно только коронавирус. Определить точно, какой именно у меня был, до сих пор не могут» — высказался исполнитель.

Лещенко подчеркнул: никто из контактировавших с ним звезд до сих пор не заболел.

Лев Лещенко в настоящее время еще находится в больнице, но уже готовится к выписке. Поскольку анализы у звезды хорошие, врачи не видят необходимости держать артиста в больнице.