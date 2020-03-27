У Льва Лещенко официально подтвержден коронавирус

Главный врач клиники в Коммунарке подтвердил диагноз, который ранее обсуждался в СМИ.

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook подтвердил, что артист Лев Лещенко подхватил коронавирус. Как отметил медик, утром он спросил разрешения у музыканта, можно ли сказать насчет его диагноза общественности и тот дал добро.

По словам Проценко, Лещенко поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная пневмония.

Любопытно, что в первые сутки после поступления в клинику состояние звезды ухудшилось. Была одышка и снизились показатели оксигенации крови. Он оказался в реанимации. Сейчас, как сказал врач, Лещенко чувствует себя уже лучше.

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Добавим, что Лещенко уже будучи с коронавирусом появлялся на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы и на съемках программы у телеведущего Андрея Малахова. Он контактировал с огромным количество звезд. После него в Коммунарке, к примеру, уже оказался композитор и музыкант Игорь Николаев. Ему пока поставлен предварительный диагноз очаговая пневмония.