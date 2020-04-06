«Выматывайтесь!»: Льва Лещенко выписали из больницы

Певец со своей женой две недели лечился в Коммунарке.

Вся страна последние 14 дней следила за новостями о состоянии здоровья всенародного любимца, 78-летнего певца Льва Лещенко — весть о том, что артист болен коронавирусом нового типа CoViD-19, шокировала многих.

И вот наконец поклонники дождались радостного сообщения: кумира выписали из больницы. Легендарный исполнитель сообщил, что его выписывают, на своей странице в «Инстаграме».

Певец поблагодарил врачей за оказанную ему и его супруге Ирине помощь и пожелал поклонникам слушаться медиков и соблюдать все их рекомендации.

«Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!» — процитировал Лещенко врача больницы, пишет Lenta.ru.

Повторные анализы на коронавирус, по результатам которых было принято решение о выписке звезды, были отрицательными. Сам певец рассказывал, что у него было серьезное воспаление легких вирусного происхождения. В период ухудшения состояния певца переводили в реанимацию.