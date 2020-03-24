«Здоровее Лещенко нет никого в стране»: Винокур призвал не волноваться за народного артиста

Близкий друг Льва Лещенко Владимир Винокур призвал не волноваться за здоровье 78-летнего народного артиста. Ранее сразу несколько информационных порталов сообщили, что всеми любимый исполнитель оказался в больнице с подозрением на коронавирус. Якобы несколько дней назад Лев Валерьянович почувствовал себя плохо, дожидаться скорой помощи не стал и лично прибыл в распоряжение медиков.

Концертный директор Лещенко факт заражения коронавирусом ни подтвердить, ни опровергнуть не смог, поскольку результаты анализов появятся спустя три дня. Зато поспешил успокоить поклонников Винокур. В разговоре с журналистами «Комсомольской правды» юморист заявил, что состояние Лещенко опасений не вызывает, а все остальное – домыслы.

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«Ну какие подозрения на коронавирус, здоровее Льва Валерьяновича нет никого в этой стране!» — уверенно акцентировал внимание он.

При этом Винокур заявил – он, как и многие другие, переживает за здоровье товарища, но предпочитает не тревожить Лещенко звонками без весомых причин. Опроверг комедиант и факт своего появления в инфекционной больнице. Винокур заявил, что даже с учетом всех его регалий на порог медицинского учреждения его бы никто не пустил.