«Температуры нет, у Ирочки тоже»: Винокур рассказал о состоянии Лещенко и его жены

У артиста и его супруги подозревают коронавирус.

Друг артиста Льва Лещенко юморист и певец Владимир Винокур рассказал о текущем состоянии своего близкого товарища. Напомним, что 78-летний Лещенко вместе со своей 66-летней супругой Ириной Багудиной был доставлен в больницу в столичной Коммунарке. У них взяли анализы на коронавирус.

«Да анализы у всех берут, но пока нет результата. Ждем. Чувствует он себя нормально, говорит хорошо. Температуры нет, и у Ирочки тоже». Владимир Винокур

Как отметил юморист, Лев Лещенко и его жена лечатся от двустороннего воспаления легких. Он созванивался с товарищем по творческому цеху. Сам он у друга в больнице не был, потому что попасть туда нереально, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что в России за последние сутки зафиксировано сразу 163 новых случая заболевания коронавирусом. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране президент страны Владимир Путин выступит со специальным обращением к гражданам.