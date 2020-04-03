«Вы встречаетесь?»: Дима Билан и Клава Кока «пожарили» шашлыки на карантине

Похоже, певец Дима Билан решил самоизолироваться с артисткой и блогером Клавой Кокой. Недавно звезды радовали поклонников провокационными видео о том, как Дмитрий переодевается в женскую одежду. Теперь же на страничке Билана в Instagram появился ролик, как парочка «жарит» шашлык на шикарном домашнем кинотеатре исполнителя.

Все это, конечно, юмор, но поклонники певца, уже давно интересующиеся его личной жизнью, не упустили тот факт, что Дима неожиданно много внимания уделил блогерше.

«Че-то вы затусили вместе конкретно», «Вы с ней живете?», «Вы встречаетесь?» — такие комментарии появились под роликом о шашлыках.

больше по теме Дима Билан взбесился, отвечая на вопрос о личной жизни Певец рьяно защищает своё право на личную жизнь без камер.

Добавим, что в свои 38 лет певец так и не дал прессе повода полноценного связать его с какой-либо девушкой, хотя попыток было немало. Молодой артист усиленно скрывает детали своей личной жизни. Хотя иногда, в моменты его откровенности, можно узнать, что он даже готовился стать отцом, но не вышло.

В любом случае, ранее он четко заявил, что против самого института брака. А совместные видео с Клавой Кокой могут быть элементом пиара. Билан уже признавался, что строил отношения ради новостных поводов.