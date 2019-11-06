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Дима Билан признался, что заводил отношения ради пиара

Певец также добавил, что ему приходилось притворяться, будто пульт от видеомагнитофона — это телефон.

Дима Билан признался, что заводил отношения ради пиара
Дима Билан. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Дима Билан побывал на «Love Radio» и сыграл с ведущими в игру «Было — не было» — ему предстояло отрицательно или утвердительно ответить на короткие вопросы ведущих. Фрагмент шоу артист выложил в своем микроблоге. 

Так, певец признался, что согласился бы спеть дуэтом с Биланом, если бы сам не был Биланом. Он отметил, что никогда не платил за интим, однако врал, что на нем дорогая вещь. «Ходил с пультом от видеомагнитофона и делал вид, что это мобильный телефон», — признался Дима. 

Билан признался, что в последнее время часто плачет. Однако бывало, что его раздражала плачущая девушка. Дима не постеснялся сказать, что встречался с двумя девушками одновременно. На вопрос, заводил ли он когда-либо отношения ради пиара, певец сначала сказал: «Нет», но, подумав, ответил: «Да». «Сейчас такая синергия происходит, что сложно понять — пиар-не пиар», — объяснил Билан. При этом он добавил: «Всегда была правда где-то». 

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Дима Биланнеожиданное признаниепиаррадио
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Дима Билан признался, что заводил отношения ради пиара
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