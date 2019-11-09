«У нас была химия»: Рудковская и Билан вспомнили свой поцелуй

Как оказалось, певец и продюсер уже давно стерли грани в своих отношениях.

Во время съемок нового реалити-шоу «ЯнаСупер», посвященного рассказу о настоящей жизни Яны Рудковской и ее семьи, появились внезапные подробности личного характера об отношениях певца Димы Билана и его продюсера. Как рассказывает Яна, в их общении с певцом уже давно нет грани «артист-продюсер», они вместе стерли ее много лет назад. Теперь они исключительно партнеры.

После выступления на «Новой Волне» в Сочи певец и продюсер решили прогуляться по ночному городу вдвоем. Поначалу их преследовала группа поклонников Билана, но после того как он дал всем автографы и снялся в тысяче селфи, звездная пара осталась наедине. Сидя на скамейке, они решили обсудить неожиданную тему: их поцелуй в номере отеля. Забавное совпадение, что номер назывался «Казанова».

Звезды с улыбкой вспоминали этот внезапный момент страсти и заметили, что если бы не Евгений (Плющенко. — Прим. ред.), то все могло бы сложиться иначе, ведь между ними точно была химия. Они также обсудили кризис в отношениях фигуриста и продюсера, ведь Евгений не принимает важность работы Яны и вместо того, чтобы поддержать ее в путешествии в Сочи, он с друзьями отправился отдыхать на дачу.