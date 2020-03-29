«Как ты в него влез?!»: Дима Билан станцевал для подписчиков в женском платье

Певец Дима Билан соблазнился на эпатажные приемчики видеоблогеров и снял провокационное видео с Клавой Кокой. На ролике артистка обворожительно танцует в обтягивающем розовом платье, а мужчина с недоумевающим видом снимает ее на телефон. Но затем вдруг гаснет свет, а после звезды меняются местами и одеждой. Конечно же, платье на Билане вызывает больше эмоций, чем мужской костюм на Коке.

«Aaaaa! Как ты в него влез?!» — написала в комментариях продюсер певца Яна Рудковская.

Выложив видео, Билан спросил подписчиков: а чем они занимаются на карантине. В ответ поклонники стали писать, что платье Дмитрию очень идет, да и вообще — он хорош в любом наряде.

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Напомним, что певец любит эпатажные образы. Минувшим летом он отправился в горы с голым, но раскрашенным животом. А прямо перед этим выложил в Instagram фотографию в одних трусах.