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«Я против института брака»: Дима Билан дал обет безбрачия

Артист заявил, что не собирается жениться.

«Я против института брака»: Дима Билан дал обет безбрачия
Дима Билан/Фото: https://www.instagram.com/p/B1dtk3QCrY5/

Дима Билан пообещал никогда не жениться. О том, что выступает против брака и официальной регистрации отношений, 37-летний артист откровенно рассказал Алене Жигаловой в передаче «Блин, Алена». Победитель «Евровидения» признался, что влюблен, но кто его избранница, отвечать отказался. Билан лишь намекнул, что эта девушка одного с ним возраста, и он знает ее достаточно давно. Певец подчеркнул, что для того, чтобы влюбиться, у объекта симпатии должна быть глубокая душа.

Что же касается женитьбы, то Билан уверен – ему это не грозит. По его убеждениям, он способен дать своей возлюбленной все, что обещают при заключении брака без самого штампа в паспорте.

«Что это такое? Кто это придумал? Всю жизнь люди женятся, а потом они разводятся. И как потом это выглядит? Фигово. Мне все это кажется таким… (скривил лицо). Я против института брака, потому что это придумал человек. Не хочу!», — отрезал артист.

Напомним, Дима Билан регулярно появляется на светских тусовках один или в сопровождении продюсера Яны Рудковской. Общественность гадает, есть ли у Димы девушка, и если есть, то кто она. Сам Билан свою личную жизнь от посторонних глаз усиленно скрывает.

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«Я против института брака»: Дима Билан дал обет безбрачия
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