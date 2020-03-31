Благородный жест: принц Уильям может вернуться в авиацию для борьбы с коронавирусом

Принц Уильям не исключил, что в условиях пандемии коронавируса он может оставить свои обязанности при дворе и вернуться в медицинскую авиацию. До того как обзавестись семьей, наследник престола получил специальность пилота и отдал несколько лет военной службе. Эти годы он провел за штурвалом самолета в медицинской авиации. При этом каких-либо исключений внуку Ее Величества не делалось, он был обычным пилотом.

Теперь же, когда над миром нависла опасность, принц заявил, что готов бросить все и спасать жизни людей. Уильям жаждет внести свой вклад в работу медиков, сражающихся с коварным вирусом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на инсайдера, близкого к окружению принца.

Тем не менее, эксперты почти не сомневаются, что стремление принца так и останется нереализованным. Ему приходится исполнять слишком много обязанностей при дворе.

В последнее время королева Елизавета отстранилась от дел из-за опасений за свое здоровье. 71-летний принц Чарльз не так давно справился с коронавирусом, но пока еще не готов вернуться к делам. А принц Гарри с супругой Меган Маркл отказались от своих обязанностей несколько месяцев назад.

Младший брат Уильяма прислушался к своей спутнице и перебрался сначала в Канаду, а оттуда в США, на родину актрисы.

Теперь же, как сообщают источники, близкие к паре, они задумываются о втором ребенке. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не против пополнения в семье. Но пока это только планы, сообщает портал OA.