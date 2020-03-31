«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

«Мы ведь с тобою очень похожи»: Слепаков записал песню для коронавируса

В ней комик сравнил опасную инфекцию с россиянами.

«Мы ведь с тобою очень похожи»: Слепаков записал песню для коронавируса
Семен Слепаков обратился к коронавирусу. Фото: Global Look Press

Популярный бард и сценарист Семен Слепаков сочинил и записал песню про коронавирус. Общий посыл текста таков, что раньше россияне жили с большим количеством проблем (пробки, грязный воздух, депутаты-воры, Александр Петров и так далее), но это было хорошее время, так как потом пришел COVID-19 и показал действительно поганую жизнь. В ироничной форме певец просит коронавирус уйти, чтобы жизнь вернулась в свое привычное русло.

Слепаков обращается к инфекции как к личности и предполагает, что она стала такой злой потому, что раньше жила в экскрементах летучих мышей.

«Но ты послушай, коронавирус,

Мы ведь с тобою очень похожи,

Мы же ведь тоже живем в России,

И нам твои проблемы знакомы», — поется в песне с намеком на то, что жизнь в нашей стране тоже не подарок.

Семен призывает вирус вернуться домой и заняться собственными проблемами, а от жителей РФ отстать навсегда.

Семен Слепаков
Семен Слепаков и его друзья записали клип, не выходя из дома. Фото: стоп-кадр из клипа.

Кстати, ролик к этой песне был снят бардом и еще десятком музыкантов, сидящих дома. Каждый из них записал свою партию по видеосвязи с помощью микрофона и наушников. Таким образом артисты не нарушили карантинных мер, но подарили слушателям настоящий гимн нынешней борьбы с пандемией.

Тэги

видеобращениекарантинкоронавирусновая песняновости музыкиСемен Слепаковчем заняться на карантинечерный юмор
Loading...