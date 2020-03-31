«Мы ведь с тобою очень похожи»: Слепаков записал песню для коронавируса

Популярный бард и сценарист Семен Слепаков сочинил и записал песню про коронавирус. Общий посыл текста таков, что раньше россияне жили с большим количеством проблем (пробки, грязный воздух, депутаты-воры, Александр Петров и так далее), но это было хорошее время, так как потом пришел COVID-19 и показал действительно поганую жизнь. В ироничной форме певец просит коронавирус уйти, чтобы жизнь вернулась в свое привычное русло.

Слепаков обращается к инфекции как к личности и предполагает, что она стала такой злой потому, что раньше жила в экскрементах летучих мышей.

«Но ты послушай, коронавирус, Мы ведь с тобою очень похожи, Мы же ведь тоже живем в России, И нам твои проблемы знакомы», — поется в песне с намеком на то, что жизнь в нашей стране тоже не подарок.

Семен призывает вирус вернуться домой и заняться собственными проблемами, а от жителей РФ отстать навсегда.

Кстати, ролик к этой песне был снят бардом и еще десятком музыкантов, сидящих дома. Каждый из них записал свою партию по видеосвязи с помощью микрофона и наушников. Таким образом артисты не нарушили карантинных мер, но подарили слушателям настоящий гимн нынешней борьбы с пандемией.