71-летний принц Чарльз вылечился от коронавируса

Пандемия коронавируса за считанные недели распространилась по всему миру. Больше всего зараженных было выявлено в странах Европы. Увеличивается число зараженных и в России, в связи с чем были предприняты новые меры — жителям Москвы запрещено покидать жилье без необходимости с 30 марта по 5 апреля.

В особой зоне риска оказались пожилые люди от 65 лет. Поэтому многие были обеспокоены, когда опасный вирус COVID-19 был выявлен у принца Чарльза — старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II.

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23 марта принц и его жена Камилла сдали анализы на коронавирус. У наследника королевского престола был выявлен опасный вирус, а вот его супруга избежала заражения. Он был отправлен на карантин и неделю провел в шотландском замке Балморал.

И вот 30 марта стало известно, что 71-летний принц Чарльз излечился от COVID-19. После консультации с врачом он прекратил соблюдать режим самоизоляции, сообщает BBC News со ссылкой на заявление королевской резиденции Кларенс-хаус.

По некоторым данным, сын королевы чувствует себя хорошо. Он соблюдает правила, которые введены британским правительством в связи с пандемией. Отмечается, что установить, от кого принц Чарльз заразился опасным вирусом, невозможно, так как он провел много встреч.

Не исключено, что заразиться член королевской семьи мог от князя Монако Альберта II. Напомним, что во всем мире на 30 марта выявлено 720,4 тысячи зараженных. В Великобритании их число достигло 19,6 тысячи человек, погибли 1230 человек.