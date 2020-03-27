Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Штаты

По информации источника, внук Елизаветы II и его жена собираются поселиться неподалеку от Голливуда. Рядом с мамой герцогини Сассекской.

По поступившей информации, внук британской королевы Елизаветы II вместе со своей второй половинкой переехали из Канады в Соединенные Штаты. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Как пишет таблоид, принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и Америкой. Супруги намереваются обосноваться в одном из районов города, неподалеку от Голливуда. Там, к слову, живет свекровь Гарри, Дория Рэгланд, и близкие друзья герцогини Сассекской.

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По сведениям источника, их переезд не был спонтанным. Супруги заранее обговорили все важные моменты, связанные с новым местом жительства. Утверждается, что Меган и Гарри пришли к обоюдному согласию, что они не могут обосноваться в Канаде по ряду личных причин.

Именно поэтому пара решила переехать в Штаты. Как сообщалось ранее, герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном Арчи временно находятся на самоизоляции из-за вспышки коронавируса.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, этим летом Меган Маркл планирует привести наследника в гости к его прабабушке — Елизавете II, навестив ее в шотландском имении. В прошлом году супруга принца Гарри отказалась от приглашения британской королевы, сославшись на то, что Арчи был еще слишком мал для поездок. Однако на этот раз герцогиня Сассекская не видит причин откладывать визит в замок Балморал на летних каникулах.