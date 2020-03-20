«Идеально совпали»: астролог высказалась о союзе принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Кембриджские попали в поле зрения бывшего астролога принцессы Дианы Дэбби Фрэнк. Эксперт, глядя на знаки зодиака монарших особ, заключила – совместимость супругов по гороскопу идеальная: Кейт – Козерог, а Уильям – Рак.

«Идеально совпали знаки зодиака, потому что каждый в паре чувствует себя как дома друг с другом. Но при этом они оба достаточно разные, оттого им интересно друг с другом», — приводит слова астролога DailyMail.

Дело в том, что Козерог и Рак – это противоположности. А они, как известно, притягиваются. И на фоне притяжения у пары на этапе зарождения чувств было сильное влечение друг к другу, которое позволило сплотиться в крепкую семью.

Кроме того, Франк уточняет – личные зодиакальные знаки супругов позволяют дополнять и поддерживать друг друга. К примеру, Кейт Миддлтон по астрологической природе приземленная, и это качество для ее супруга Уильяма является «якорем эмоциональной чувствительности». Принц, в свою очередь, инстинктивно знает, как раскрыть и поддержать супругу.