Новая жизнь: Маркл и принц Гарри попрощались с подписчиками официального аккаунта в Инстаграм

Именно в официальном аккаунте герцогов Сассекских почти три месяца назад впервые появилась информация, что Гарри и Меган решили отказаться от королевских званий. И вот, когда все необходимые процедуры «мегзита» проведены, и супруги полностью освободились от обязанностей старших членов королевской семьи, они вновь обратились к поклонникам через Инстаграм. На своей официальной странице Sussex Royal Гарри и Меган попрощались с подданными и сообщили, что закрывают микроблог.

«Вы нас здесь больше не увидите, но наша работа продолжается. Спасибо этому сообществу — за поддержку, за вдохновение и общую приверженность добру в мире», — написали Гарри и Меган.

Напомним, отныне внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга приобретают полную финансовую независимость. Как уже сообщалось, пара с маленьким сыном Арчи переехала из Англии сначала в Канаду, затем в Соединенные Штаты, поближе к матери Меган Маркл.

Герцогиня уже нашла себе применение: она вернется в кино в качестве актрисы закадрового озвучания, продолжит писать поваренные книги, а также приступит к разработке собственной линейки кухонной посуды. Что касается ее статусного супруга, то пока его карьерные предпочтения неясны.