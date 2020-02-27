«Идеальные стопы»: Ляйсан Утяшева в шелковой пижаме похвасталась растяжкой на фоне Парижа

Бывшая гимнастка даже на отдыхе начала день с зарядки.

Ляйсан Утяшева сильно изменилась за последний год. Телеведущая первое время примеряла парики, а недавно вовсе сделала короткую стрижку и перекрасила волосы. Также жена Павла Воли стала больше интересоваться модой. Она посещает показы и участвует в модных фотосессиях. Недавно она приехала в Париж, чтобы побывать на Неделе моды. Экс-гимнастка позволила экспертам поработать с ее имиджем и сделать профессиональный макияж. В стильном мини-платье и шубе она появилась на показе Yves Saint Laurent.

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Как оказалось, новый день в Париже Ляйсан начала с традиционной зарядки. Она прямо в шелковой пижаме стала растягиваться у панорамного окна с видом на центр города. Телеведущая с легкостью закидывала стопы за голову и приняла позу кошечки. Похвасталась звезда и роскошным шпагатом, не хуже чему Анастасии Волочковой. Утяшева поведала, что отведала овощной суп и потом отправилась по делам.

«Paris mon amour. Из Парижа с любовью… Мода модой, а зарядку и суп никто не отменял. Кстати, рецепт точь-в-точь, как мой домашний овощной», — поделилась девушка.

В небольшом ролике жена Павла Воли поместила почти весь день проведенный во Франции. Поклонники восхитились красотой 34-летней телеведущей. «Идеальные стопы», «Вы такая шикарная женщина!», «Как вы ходите на таких шпильках», «Как хороша и женственна», «Невероятно красивая и позитивная девочка!», «Ляйсан модница», «Какие ножки», «Ну очень худенькая», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, недавно также похвасталась растяжкой Татьяна Навка. Фигуристка отдыхала с дочкой Надеждой в Сочи и прямо на лыжах показала, на что способно ее тело.