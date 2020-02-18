«Не узнать»: Ляйсан Утяшева в бархатном платье ужаснула ножками-палочками

Ляйсан Утяшева несколько недель провела в США. Она сопровождала мужа Павла Волю на гастролях. Рядом с ней находились ее дети София и Роберт. Даже на отдыхе в Майами бывшая гимнастка успевала менять имидж. Она коротко подстриглась и покрасилась в рыжеватый оттенок. Также девушка устроила себе шоппинг и приобрела новые наряды. Она не скрывает, что год назад смогла похудеть. Телеведущая решила, что должна себя взять в руки.

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Утяшева правильно питается. Не так давно она показала, как готовит овощной суп. Однако на новых фото поклонники едва узнали звезду. Они были поражены тому, как сильно она похудела. Ведущая шоу «Танцы» поделилась кадрами с репетиции нового проекта.

Она предстала на сцене с одной из участниц второго сезона танцевального проекта Анастасией Вядро. Ляйсан позировала в длинном бархатном платье с открытой спиной. Ее волосы были уложены гелем.

«Любимый этап. Особенно, когда все звёзды сходятся, события сменяются одни за другими, и жизнь превращается в бурлящую реку новых идей и мыслей… Не люблю крикливых лозунгов: „это будет нечто новое и будоражащее“, „такого вы ещё не видели“. Это …просто ….будет!», — заинтриговала она.

Сидя на стуле, телеведущая показала свои ноги. Некоторые поклонники ужаснулись, другие посчитали их очень красивыми. «Я испугалась», «Не узнать», «Ножки совсем тонкие», «Больше не худейте», «Красивые ноги», «Сзади как будто крылья…», «Вы творите волшебство, но не теряйте свою красоту», — стали писать пользователи Сети.