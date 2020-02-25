«Гламурный стиль»: Ляйсан Утяшева в куртке со стразами и на шпильках отметилась в Париже

Ляйсан Утяшева недавно провела около месяца в США. Она сопровождала мужа Павла Волю на гастролях. Первое время экс-гимнастка шопилась и загорала, а также проводила время со своими детьми: Робертом и Софией. Потом звездная семья побывала в Нью-Йорке, где они посетили мюзикл. За время отпуска телеведущая успела сменить имидж. Она коротко подстриглась и перекрасила локоны в рыжеватый оттенок.

А накануне Ляйсан приехала во Францию. «Сводка погоды из Парижа: достаточно тепло, прям весной пахнет в воздухе!» — поделилась она. Спортсменка отправилась в номер, где распаковала подарки и показала приглашение на показ Yves Saint Laurent. Она была облачена в кожаные брюки и куртку с мехом. Позже Утяшева переоделась. Она предпочла черные облегающие брюки, кофту в тон и куртку со стразами. Завершили образ ботильоны на шпильке. В таком виде девушка отправилась на модную презентацию.

Телеведущая также сделала легкую укладку, макияж с акцентом на губах и украсила уши крупными сережками. Поклонникам образ знаменитости пришелся по душе. Оценила ее аутфит для портала Teleprogramma.pro и имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Ляйсан — гламурный стиль. Яркость, эксклюзивность, дерзость и женственность — главные его составляющие. Эксклюзивность подчеркивает яркий акцент на бренд Yves Saint Laurent на всю спину и в каблуке обуви. Гламура добавляют стразы, блеск. Они сразу настраивают на праздник. Кожа, облегающий фасон брюк подчеркивают сексуальность и дерзость образа. Главная фишка образа — мгновенно броситься в глаза, эпатаж. И здесь огромную роль играет его грамотная подача. Все сложилось. Все в едином стиле, в том числе прическа, макияж, украшения», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.