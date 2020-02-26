Похудевшая Утяшева в черной шубе и мини-платье пришла на показ Yves Saint Laurent

Ляйсан Утяшева много времени проводит на работе. Однако 2020 год она начала с поездок. Сначала телеведущая сопровождала мужа Павла Волю на гастролях в США, а теперь отправилась в Париж на Неделю моды. За минувший год экс-гимнастка стала больше интересоваться индустрией красоты. Она сама сменила имидж, сделав короткую стрижку и изменив цвет локонов. Накануне перед выходом в свет девушка не побоялась показать, как выглядит без макияжа.

В столице Франции Ляйсан сначала прогулялась в дерзком образе. Она была в облегающих кожаных брюках и куртке со стразами. Лишь позже спортсменка доверилась специалистам, которые сделали ей профессиональный макияж. На презентации новой коллекции Yves Saint Laurent телеведущая появилась в сверкающем мини-платье с пайетками. Наряд с глубоким декольте подчеркнул ее постройневшую фигуру. Аутфит дополнили черная шуба и туфли на шпильке.

Светская львица сделала прическу с эффектом мокрых локонов, а макияж с акцентом на глаза сделал взгляд выразительнее. Молодая мама позировала на фоне Эйфелевой башни, принимая соблазнительные позы.

«Впервые на показе SAINT LAURENT, в качестве приглашенного гостя. Неожиданно и очень приятно… Ощутила себя настоящей Золушкой! Все еще под впечатлением от шоу… Это надо увидеть вживую… Атмосферно… Дерзко… Смело… И это тот случай, когда видишь себя в каждом образе! Вдохновилась максимально! Лак рулит», — поделилась Утяшева.

Поклонники пришли в восторг от стильного образа телеведущей. Они отметили, что она стала неузнаваема. «Ляйсан, вы красотка!», «И правда, стиляжно! И вам идет», «Ааа сумочка топчик», «Бомбическая», «Больше не худейте! Вы как струна», — прокомментировали кадры подписчики.