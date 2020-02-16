«Йога без границ»: 44-летняя Навка в лимонном костюме показала растяжку на лыжах

44-летняя Татьяна Навка проводит февральские каникулы на горнолыжном курорте. В Instagram экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду поделилась отчетным снимком, в кадре фигуристка позировала на фоне заснеженного склона. Готовясь к поездке, супурга Дмитрия Пескова положила в дорожный чемодан всю необходимую экипировку: горнолыжную маску, утепленный костюм трендового лимонного оттенка, не забыв о варежках и поясной сумке.

«Йога без границ!! Мне не то что кроссовки, даже лыжи не мешают», — заверила фигуристка.

На свежем фото Навка продемонстрировала свою растяжку и гибкость. Ранее знаменитость делилась спортивными достижениями пятилетней дочки Надежды. Избранница Дмитрия Пескова не без юмора подметила, что крохе так хочется «догнать» 17-летнюю Алину Загитову, что она не прерывает тренировок и добросовестно выполняет все упражнения даже на отдыхе. Так, дочка фигуристка на Мальдивах показала свой продольный шпагат.

В одном из недавних интервью Татьяна призналась, что она любит комфорт — особенно в отношении быта. По словам спортсменки, она привыкла к тому, что в ее доме всегда красиво, уютно и чисто. Навка напомнила, что родилась в самой обычной семье: в юности жила в коммунальной квартире, деля с соседями общую кухню. В свои четырнадцать лет будущая олимпийская чемпионка переехала в Москву. В те годы, она снимала квартиру, ездила на электричках и полгода с зарплаты копила себе на новые сапоги, считая каждую копейку.

По прошествии лет, Навка поняла, что сейчас она не хочет возвращаться к той жизни. Для этого ей приходится много трудиться, причем не только ради денег. Супруга Дмитрия Пескова не скрывает, что она получает удовольствие от участия в ледовых постановках.