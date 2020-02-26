«Зима пришла»: Татьяна Навка в белоснежной шубе прогулялась по заснеженному парку

Татьяна Навка с малых лет выступает на льду и прекрасно себя чувствует зимой. Не зря недавно она свозила пятилетнюю дочь Надежду на горнолыжный курорт в Сочи. Там чемпионка поставила наследницу на лыжи и смогла провести время со своей подругой Жасмин. Но похоже, что фигуристка, как и другие жители столицы, все же ждет весны. Накануне она не усидела дома, когда проглянуло солнце. В шифоновом платье она прогулялась по городу, а потом случайно встретила Леонида Агутина в посольстве Великобритании.

Но погода в последнее время неустойчивая, поэтому на следующий день Навке пришлось сменить легкий наряд на более подходящий, по погоде. На этот раз она предстала в брюках, джемпере в клеточку и белоснежной шубе. К ней спортсменка подобрала меховую шапку и остроносые ботинки в тон. Татьяна прогулялась по парку в Химках. При этом она была без макияжа.

«Зима пришла», — с иронией объявила фигуристка.

Так вышло, что Навка сменила несколько образов за последние дни. Однако поклонники отмечают, что спортсменка всегда выглядит неотразимо. «Снегурочка!!», «Ну вот и хорошо, утеплились, а то вчера прям налегке. Берегите себя», «Королеве льда зима к лицу», «Очень красиво», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в январе Татьяна успела понежиться на солнце на Мальдивах. Тогда она отдыхала после премьеры нового ледового шоу. Сейчас, по всей видимости, спортсменка готовится к новым проектам. Однако она не забывает уделять время семье. На днях она сводила дочку, сестру и племянницу в театр.